Ennepetaler (44) rastet bei Familienstreit komplett aus

Ein Mann steht in Handschellen neben einem Polizisten (Archivaufnahme). In Ennepetal ist ein 44-Jähriger bei einem Familienstreit ausgerastet.

Ennepetal. Ein Ennepetaler (44) rastet bei einem Familienstreit aus. Als die Polizei kommt, dreht er völlig durch.

Familiäre Streitigkeiten haben für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Sohn hatte sich mit seinen Eltern angelegt und sah gar nicht ein, dass er deren Wohnung verlassen sollte.

Lesen Sie auch:

Am Donnerstag war die Polizei zu den streitenden Parteien in eine Wohnung in der Voerder Straße gerufen worden. Der 44-jährige Ennepetaler, der mit seinen Eltern aneinander geraten war, weigerte sich partout, die Räumlichkeiten zu verlassen. Der Ennepetaler war stark alkoholisiert und nach Aussagen der Eltern stand er außerdem noch unter dem Einfluss von Drogen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Bei Eintreffen der Polizei befand sich der Sohn auf der Couch. Der Aufforderung, die Wohnung zu verlassen, kam er nicht nach. Er machte deutlich, dass er die Wohnung nicht freiwillig verlassen werde, aus diesem Grund musste er mit einfacher körperlicher Gewalt, so die Polizei, aus der Wohnung begleitet werden. Er habe dabei erheblich Widerstand geleistet und versucht, die Kräfte zu schlagen und zu treten. Die Beamten fixierten ihn schließlich auf dem Boden und fesselten den Widerspenstigen.

Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der Mann in das Polizeigewahrsam in Ennepetal gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm