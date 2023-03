Ennepetaler befreien ihre Stadt vom Müll: Was dabei herumkam

Ennepetal. Die Ennepetaler haben ihre Stadt von Müll befreit. So lief der Frühjahrsputz und das kam dabei herum.

Ein Wochenende liegt hinter uns, das für zahlreiche Freizeitaktivitäten mit Familie oder Freunden genutzt werden konnte. Trotzdem konnte sich Bürgermeisterin Imke Heymann beim diesjährigen Frühjahrsputz wieder auf „ihre“ Ennepetalerinnen und Ennepetaler verlassen.

Überall im Stadtgebiet wurde am vergangenen Wochenende gekehrt, gesammelt und geräumt. Insgesamt 20 Vereine und Organisationen, drei Schulen, 13 Kindertageseinrichtungen und zahlreiche Gruppen mit fast 900 Personen beteiligten sich in diesem Jahr an der Aktion, die 2002 ins Leben gerufen wurde.

Bürgermeisterin Imke Heymann selbst war am Samstag in ganz Ennepetal unterwegs und besuchte die fleißigen Helferinnen und Helfer vor Ort, die voller Stolz ihre gesammelten Müllberge präsentierten. Und da kam einiges zusammen. „Wir rechnen mit fünf bis sechs Tonnen Müll, Genaueres kann man erst sagen, sobald der städtische Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt die Wiegescheine addiert hat“, so Heymann.

Wie auch in den Vorjahren hatte die Bürgermeisterin alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach getaner Arbeit zu einem Imbiss eingeladen, der dieses Mal im Mehrgenerationenhaus stattfand. Die Stärkung wurde gern angenommen, so dass die Bürgermeisterin sich persönlich bei einer großen Helferschar bedanken konnte. „Die Teilnehmerzahlen sind seit Jahren stabil, das zeigt, dass sich die Ennepetalerinnen und Ennepetaler für ihre Stadt engagieren und einsetzen. Danke an alle, die mitgemacht haben und Danke an alle, die uns seit Jahren die Treue halten. Ihr Einsatz ist beispielhaft und ich bin stolz auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger“, freute sich Imke Heymann über die großartige Beteiligung.

