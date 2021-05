Ennepetaler Bürgermeisterin begrüßt zwölf neue Azubis

Ennepetal. Die Stadt Ennepetal freut sich über zwölf neue Auszubildende. Bürgermeisterin Imke Heymann heißt den Nachwuchs willkommen.

Zwölf neue Auszubildende konnte Bürgermeisterin Imke Heymann im Haus Ennepetal willkommen heißen. „Wir sind sehr froh, Sie jetzt begrüßen zu dürfen. Damit setzen wir unseren Weg bei der Stadtverwaltung fort, durch konsequente Ausbildung unseren Nachwuchs zu generieren“, so die Bürgermeisterin, die gemeinsam mit Ausbildungsleiterin Nina Kapellner und Jaqueline Saporito, Jugend- und Auszubildendenvertreterin im Personalrat, den Nachwuchs in Empfang genommen hat.

Von Erzieherinnen bis zum Notfallsanitäter alles dabei

Die Bandbreite der Ausbildungen ist auch in diesem Jahr groß: Die Erzieherinnen im Anerkennungsjahr Alina Isken, Michelle Kreisch, Tabea Wönkhaus, Sarah Buchalski und Natalie Körber werden zum 1. August ihre Ausbildung in den städtischen Kindertageseinrichtungen beginnen. Moritz Bökenkötter und Justin Janschulte starten am 1. September ihre Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, Joeline Schielke und Johannes Maximilian Karmann zum Bachelor of Laws. Ebenfalls zum 1. September beginnt Jannina Lynn Nichtawitz ihr duales Studium mit Abschluss Bachelor Soziale Arbeit. Bereits am 17. Mai hat die Feuer- und Rettungswache Verstärkung bekommen. Joscha Knappe und Arne Aydin werden dort zu Notfallsanitätern ausgebildet.

