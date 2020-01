Ennepetaler Feuerwehr: Neue Drehleiter im Sommer erwartet

Vierzig Aktive bilden den Löschzug 1 (Milspe-Altenvoerde) der Freiwilligen Feuerwehr und schon im März werden es 41 sein. Arne Aydin wird dann von der Jugendfeuerwehr offiziell in den Löschzug übernommen. Das teilte Michael Berger, Brandoberinspektor und Chef des Löschzuges 1, in der Jahresdienstbesprechung des Löschzuges mit.

Wie schwer es ist, neue Mitglieder für die freiwillige Wehr zu finden, sagte der Leiter der Ennepetaler Feuerwehr, Brandrat Frank Schacht, in seinem Grußwort. „Quereinsteiger gibt es kaum noch. Das ist nicht nur in Ennepetal so.“ Insgesamt betrachtet sei die Zahl der Aktiven in Ennepetal relativ stabil. Dennoch sei ein ständiges Werben erforderlich.

Der Wehrchef ging auch auf die Vorgänge im Deutschen Feuerwehrverband ein, die zum Rücktritt des Präsidenten Hartmut Ziebs (Schwelm) führten. Er habe damit seine Familie schützen wollen, begründete Ziebs. „Es ist beschämend, was da passierte“, so Schacht. Das kürzlich in dieser Zeitung vorgestellte Leitbild der Ennepetaler Feuerwehr sei schon vor den Vorgängen im Feuerwehrverbandsvorstand entstanden, betonte Schacht. Die Aussagen des Leitbildes seien eigentlich selbstverständlich für jedes Feuerwehrmitglied: Menschen helfen ohne Ausnahme.

99 Mal alarmiert

Frank Schacht kündigte an: Wahrscheinlich schon im Spätsommer werde die Wehr die neue Drehleiter ausgeliefert bekommen. Sie kostet mehr als 800.000 Euro. Auf der Beschaffungsliste der Feuerwehr steht auch ein hochgeländegängiges Tanklöschfahrzeug TLF 3000. Es ist speziell für die Waldbrandbekämpfung ausgerüstet. Es befindet sich in der Ausschreibung. Auch ein neues Kommandofahrzeug sei vorgesehen.

Insgesamt wurde im vergangenen Jahr der Löschzug Milspe-Altenvoerde 99 mal alarmiert. Im Jahr zuvor waren es 111 Male. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den Christopher Vastag vorlegte. Danach gab es 65 Brandeinsätze, davon drei Dachstuhlbrände, zwei Gebäudebrände, drei Industriebrände, vier Wohnungsbrände. Sieben technische Hilfeleisterungen registrierte Vastag: Verkehrsunfälle, Wasserschäden aber auch Einsätze bei Suizid. Einmal wurde ein Pferd aus einer Notlage befreit. Der Löschzug rückte auch zu überörtlichen Hilfeleistungen aus.

Die freiwilligen Wehrleute leisteten laut Christopher Vastag etwa 2000 Stunden Übungs-und Schulungsdienste. Gut angekommen sei auch wieder die öffentliche Fire- und Funparty.