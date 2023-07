Ennepetaler Feuerwehr rettet Katze mit der Drehleiter

Ennepetal. Die Katze war in elf Metern Höhe gefangen. Die Ennepetaler Feuerwehr rettet sie. Nicht der einzige Einsatz an diesem Tag.

Zu vier Einsätzen wurde die Feuerwehr Ennepetal am Freitag alarmiert.

Der erste Alarm ging um 9.47 Uhr in der Feuer- und Rettungswache ein. Es wurde in der Hans-Sachs-Straße eine Person hinter einer verschlossenen Tür gemeldet. Die sechs eingesetzten Kräfte verschaffen sich mit Spezialwerkzeug Zugang zur Wohnung. Glücklicherweise befand sich allerdings niemand in der Wohnung. Somit konnte der Einsatz für das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) und die Drehleiter (DLK) um 10.25 Uhr beendet werden.

Um 13.37 Uhr ging der zweite Einsatz für den Löschzug der Hauptamtlichen Wache ein. Diesmal ging es im Rahmen der überörtlichen Hilfe, knapp über die Stadtgrenze, nach Schwelm. Dort hatte im Helios-Klinikum die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Bereich wurde durch die Schwelmer Kollegen kontrolliert.

Bauarbeiten im Gebäude

Die Anlage hatte durch Bauarbeiten im Gebäude ausgelöst. Somit konnten alle Kräfte einrücken und der Einsatz endete um 14.06 Uhr.

Der dritte Einsatz ging um 15.41 Uhr an der Feuer- und Rettungswache ein. Im Ortsteil Voerde erneut eine Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür. Es wurde sich über die Drehleiter und eine offenstehende Balkontür Zugang zur Wohnung verschafft und der Patient an die Rettungswagenbesatzung und den Notarzt übergeben. Dieser Einsatz endete für das HLF und die DLK, sowie die sechs Einsatzkräfte um 16.08 Uhr.

Der vorerst letzte Einsatz war um 17.44 Uhr ein Tier in einer Notlage. Am Breslauer-Platz hat sich eine Katze auf einen Dachfirst in circa elf Metern Höhe verlaufen. Diese kam nun nicht mehr selbstständig aus ihrer misslichen Lage heraus. Sie wurde über die Drehleiter gerettet und der Besitzerin übergeben. Der Einsatz konnte um 18.08 Uhr beendet werden.

