Ennepetaler Friedenspreis: Malwettbewerb zum Thema „Frieden“

Ennepetal. Seit 40 Jahren wird der Ennepetaler Friedenspreis verliehen. Zum Jubiläum gibt es einen Malwettbewerb. Zudem wird ein neuer Preisträger gesucht.

Der Ennepetaler Friedenspreis feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Daher werden diesmal nicht nur Vorschläge erbeten, wer 2023 ausgezeichnet werden soll, sondern es wird auch ein Malwettbewerb für Kinder und Jugendliche veranstaltet.

„Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger verrichten friedenstiftende ehrenamtliche Tätigkeiten, ohne sich dabei in das Licht der Öffentlichkeit zu drängen und von den Mitmenschen wahrgenommen zu werden“, erklärt das Kuratorium Ennepetaler Friedenspreis um den Vorsitzenden, Ex-Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen, und bittet daher die Bevölkerung, Personen, Organisationen, Vereine oder Gruppen zu benennen, die aufgrund ihres langjährigen persönlichen Engagements eine Würdigung verdient haben.

„Gerade die aktuellen Ereignisse machen deutlich, wie wichtig es ist dazu beizutragen, den Frieden auf dieser Welt zu erhalten“, ruft Bürgermeisterin Imke Heymann dazu auf, Vorschläge einzureichen. „Das friedenstiftende Engagement ist wichtiger denn je“, betont sie.

Vorschläge für einen Preisträger mit entsprechender Begründung können bis zum 26. Juli schriftlich bei Dorothea Schleusener von der Stadt Ennepetal, Bismarckstraße 21, oder per E-Mail an dschleusener@ennepetal.de eingereicht werden. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am Sonntag, 19. November (Volkstrauertag), statt.

Erstmals verliehen wurde der Ennepetaler Friedenspreis 1983, also vor 40 Jahren. Aus diesem Anlass bittet Bürgermeisterin Imke Heymann die Ennepetaler Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre um selbstgemalte Bilder oder Zeichnungen zum Thema „Frieden“. Die schönsten Kunstwerke werden prämiert und alle Bilder im Rahmen einer Ausstellung bei der Friedenspreisverleihung gezeigt. Die Bilder können bis zum 30. September bei der Stadt Ennepetal, Bürgermeisterin Imke Heymann, Bismarckstraße 21, eingereicht werden.

