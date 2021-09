Rettungswagen im Einsatz: Ein Ennepetaler gerät mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Bei dem Unfall wird eine Frau verletzt.

Unfall Ennepetaler gerät in Gegenverkehr – Frau verletzt

Ennepetal/Wetter. Ein Ennepetaler gerät mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Bei dem folgenden Zusammenstoß wird eine Frau verletzt.

Ein 62-jähriger Ennepetaler fuhr am Mittwochmorgen auf der Grundschötteler Straße in Wetter und geriet mit seinem Ford Transit aus bisher nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr.

Er stieß dabei mit dem Pkw einer entgegenkommenden 36-jährigen Wetteranerin zusammen. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit. Nach der Unfallaufnahme mussten die beschädigten Pkw durch Abschleppunternehmen entfernt werden.

