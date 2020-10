Peter Spannagel, der Jahrzehnte lang als Allgemeinmediziner eine Praxis in Voerde führte, feiert am Donnerstag, 29. Oktober 2020, seinen 80. Geburtstag.

Ennepetal. Als Hausarzt für die Menschen in Voerde da: Ennepetaler Hausarzt Peter Spannagel feiert 80. Geburtstag

Als Peter Spannagel als 14-Jähriger mit seinem Vater Dr. Karl-Hermann Spannagel an der Wilhelmstraße zu tun hatte, zeigte er auf ein Haus (jetzt Rosine) und sagte: „Da will ich mal meine Praxisräume haben!“ So sollte es auch werden. Am 1. Juli 1976 eröffnete er dort als Allgemeinmediziner mit seiner Frau Marie-Luise, einer Lebensmittelchemikerin, die Praxis. Heute wird Peter Spannagel 80 Jahre alt. Wegen der Corona-Pandemie wird der Geburtstag nur im engsten Familienkreis begangen.

Rettungsdienst sein großes Thema

Peter Spannagel zählte zu den Ärzten, die täglich Hausbesuche machten. „Wenn es sein musste, auch nachts“, erzählt er, der Ehrenämter ausfüllte und auch privat vielen Menschen in Voerde nahe steht. Lange führte er als Ortsbeauftragter die Johanniter-Unfallhilfe und war auch in Leipzig dabei, als dort nach der Wende ein großes Altenheim Hilfe brauchte. Hier wurde die Johanniter-Hilfsaktion von einer breiten Öffentlichkeit unterstützt.

Der Rettungsdienst in Ennepetal war immer sein großes Thema. Als Mitgliede im Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungswesen setzte er sich in den 70er Jahren für die Einrichtung einer Rettungswache an der Feuerwehr-Hauptwache ein. Die CDU hatte ihn als sachkundigen Bürger in ihren Reihen.

In Ennepetal organisierte Peter Spannagel lange den Ärztlichen Notfalldienst. Auch war er eine Zeit Vorsitzender des Bezirkes Hagen/EN in der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Am 31. Dezember 2005 ging er in den Ruhestand. In dem Jahr war das Unfassbare passiert: seine Frau war ganz plötzlich gestorben.

Privat vielen Vereinen verbunden

Privat weilte er gerne bei den Voerder Schützen, er war schon als Jungschütze dabei. Die Original Sauerländer Musikanten haben ihn zum Ehrenmitglied ernannt. Auch dem Hegering gehört er an. Eine Urkunde weist ihn als treuen Unterstützer der Kriegsgräberfürsorge aus.

Peter Spannagel, der in Münster studierte, im Evangelischen Krankenhaus Mops und auch im Katholischen Krankenhaus Haspe arbeitete, stammt aus einer Arztfamilie. Sein Vater Dr. Karl-Hermann Spannagel praktizierte in Voerde und war Kurarzt an der Kluterthöhle, sein Großvater mütterlicherseits, Dr. Fuchs, war Admiralarzt der kaiserlichen Marine. Sohn Dr. Christian Spannagel praktiziert in Körbecke am Möhnesee, die Tochter wohnt mit ihrem Mann in Birkenau an der Bergstraße und ist ausgebildete Johanniter-Schwester.