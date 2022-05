Fernsehsendung Ennepetaler Höhlenforscher zu Gast in der NDR Talk Show

Ennepetal/Hamburg. Lokalbekanntheit Stefan Voigt tritt am 20. Mai in der NDR Talk Show auf. Der Höhlenforscher spricht über seine langjährige Leidenschaft.

Stefan Voigt, Höhlenforscher und Vorsitzender des Arbeitskreises Kluterthöhle, wird am Freitag, 20. Mai, zu Gast in der NDR Talk Show sein.

Der 58-jährige selbstständige Garten- und Landschaftsbaumeister, der von Höhlen gefesselt ist, seit ihn seine Eltern 1979 als Teenager auf der Schwäbischen Alb mit auf eine Höhlentour nahmen, wird über seine Leidenschaft berichten. „Ich war von klein auf von der Idee fasziniert, meinen Fuß da hinzusetzen, wo vor mir noch nie jemand war“, wird er von der Redaktion zitiert und als „Deutschlands bekanntester Höhlenforscher“ bezeichnet.

Barbara Schönberger als Gastgeberin

Neben Stefan Voigt werden die Gastgeber Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Schauspieler Jasna Fritzi Bauer, Henry Hübchen und Tom Wlaschiha, Ultra-Läuferin Judith Havers, Best-Ager-Model Barbara Radtke sowie Moderator und Autor Hinnerk Baumgarten und dessen Mathilda Holthaus begrüßen.

Zu sehen ist die NDR Talkshow am Freitag ab 22 Uhr im NDR Fernsehen (Wiederholungen am Samstag, 0.45 Uhr und am Montag um 2.20 Uhr).

