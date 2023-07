Ennepetaler Horst Groth bei Bundesfilmfestival ausgezeichnet

Ennepetal. Gleich mehrere Preise hat der Ennepetaler Horst Groth für seinen Dokumentarfilm über das Leben der 100-jährigen Liselotte Quentin erhalten.

Horst Groth ist beim Bundesfilmfestival für sein Werk „Ein bewegtes Leben“ mit der Silbermedaille ausgezeichnet worden. Zudem wurde es bei den Deutschen Filmfestspielen der nicht kommerziellen Filmemacher gezeigt – eine große Ehre für den Ennepetaler Dokumentarfilmer.

Zuvor gab es beim Landesfilmfestival in Düsseldorf den dritten Preis und den Sonderpreis für den besonderen Film. Der schon vielfach preisgekrönte Horst Groth porträtiert in dem Werk die 100-jährige Liselotte Quentin, die in Soest geboren wurde, in Deutsch-Südwestafrika und Johannesburg aufwuchs und nach weiteren Stationen in Berlin und Nürnberg schließlich in Ennepetal landete.

Ende 2022, kurz nach der Premiere des Films, starb Liselotte Quentin im Alter von 101 Jahren.

