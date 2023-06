Ennepetaler Kneipen-Kwiz: Die Moderatoren Jan Schulte (links) und Markus Erdhütter freuen sich auf viele Mitkwizzer bei der nächsten Runde in der „Rosine“.

Jetzt anmelden Ennepetaler Kneipen-Kwiz: Auf in die nächste Runde

Ennepetal. Die zweite Runde beim Ennepetaler Kneipen-Kwiz findet am 16. Juni statt. Beim ersten Abend in diesem Jahr ging es besonders spannend zu.

Am Freitag, 16. Juni, ist wieder Kopfarbeit gefragt: Dann steht Runde zwei beim Ennepetaler Kneipen-Kwiz auf dem Programm. Die Moderatoren Jan Schulte und Markus Erdhütter freuen sich auf alte und neue Mitkwizzer. Für die Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung bis zum kommenden Sonntag, 11. Juni, erforderlich – per E-Mail an kneipenkwiz@gmail.com.

Los geht es bei der von WP und WR präsentierten Veranstaltungsreihe um 19 Uhr in der „Rosine“, Bergstraße 4-6 in Voerde. Wer vorher noch etwas essen möchte, hat dazu Gelegenheit, der Einlass wird entsprechend frühzeitig sein. Wie gewohnt wird es drei Spielrunden à 18 Fragen aus Bereichen wie Alltagswissen, aktuellem Weltgeschehen, Erdkunde, Naturwissenschaften, Klatsch und Tratsch geben, auch Audioschnipsel werden zu hören sein. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt.

Jeder Teilnehmer gibt als Startgeld einen Euro in den Hut, das Geld wird an das Siegerteam ausgeschüttet. Dazu gibt es Pokale für die drei erstplatzierten Teams, gestiftet von der WP/WR, die darüber hinaus für die drei Erstplatzierten der Jahreswertung Pokale und Sachpreise bereitstellt. Die weiteren Kwiz-Termine 2023: 15. September, 21. Oktober, 9. Dezember.

Beim ersten Kneipen-Kwiz-Abend in diesem Jahr Ende April ging es extrem spannend zu. Mit 35 Punkten gleichauf lagen schließlich „No brain, no pain“, „Dr. Klimke auf Ahlerich“ und „Die Ahnungslosen“ vorn. Nur einen Punkt dahinter folgten „Dr. No“ und „BSG Quizmut Schlaue“, Insgesamt nahmen 24 Teams teil und sorgten wieder für eine voll besetzte „Rosine“.

