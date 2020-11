An der Kölner Straße (ehemalige B 7, jetzt L 706 / Hembecker Talstraße baut die Stadt Ennepetal einen großen Kreisverkehr. Hier der zweite Bauabschnitt, bei dem Mitte November 2020 die LED-Straßenbeleuchtung zum Teil bereits installiert und in Betrieb genommen wurde.

Verkehr Ennepetaler Kreisverkehr erscheint in neuem Licht

Neues von den Arbeiten am Kreisverkehr Kölner Straße/Hembecker Talstraße in Ennepetal.

Die Arbeiten am Kreisverkehr Kölner Straße/Hembecker Talstraße gehen weiterhin zügig voran. Ende vergangener Woche wurden bereits Teile der neuen Straßenbeleuchtung in Betrieb genommen. Vier der LED-Leuchten, die übrigens ab 20 Uhr nur mit halber Leuchtkraft strahlen, setzen die Fahrbahn bereits ins Licht. Weitere vier wurden installiert, müssen aber noch auf ihren Einsatz warten.

Sie sollen künftig die Überwege ausleuchten. Am kommenden Dienstag wird die derzeit noch über der Fahrbahn hängende Beleuchtung in dem Bereich abgenommen, bevor dann bereits der dritte und letzte Bauabschnitt für den Kreisel in Angriff genommen werden kann.