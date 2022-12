Ennepetaler Pfadfinder tragen Friedenslicht in den Rat

In der letzten Ratssitzung des Jahre am Donnerstag, 15. Dezember 2022, überbrachten die Pfadfinder vom DPSG-Stamm Herz Jesu Ennepetal wieder das Friedenslicht. Foto: Hartmut Breyer

Ennepetal. Die Ennepetaler Pfadfinder haben in der letzten Ratssitzung des Jahres das Friedenslicht weitergegeben.

„Frieden beginnt mit Dir“ heißt das Motto der diesjährigen „Friedenslicht“-Aktion. In der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet bereits seit 1986 jedes Jahr ein Kind aus Österreich das Licht, das anschließend von Pfadfindern in Europa und darüber hinaus verteilt wird. Auch die Ennepetaler Pfadfinder beteiligten sich wieder daran. Wie es inzwischen gute Tradition ist, gaben sie das Licht zu Beginn der letzten Ratssitzung des Jahres an die Stadtvertreter weiter, damit es anschließend im Rathaus leuchten und weitergegeben werden kann.

Fabian Höh vom Vorstand des DPSG-Stammes Herz Jesu Ennepetal wandte sich an die Ratsmitglieder und erklärte, dass er sich in den vergangenen Jahren oft einmal die Frage gestellt habe, ob man das Friedenslicht überhaupt noch brauche. „In diesem Jahr habe ich mir die Frage nicht gestellt“, meinte er angesichts des Krieges mitten in Europa, den Bürgermeisterin Imke Heymann schon bei der Begrüßung der Gäste thematisiert hatte. Höh betonte, dass jeder, der sich entscheide, etwas Friedliches zu tun, den Frieden erlebbar mache. Und jeder habe die Chance, sich für den Frieden zu entscheiden – auch wenn das nicht immer der einfache Weg sei. „Wir möchten Ihnen das Licht als unsere Entscheidung für den Frieden übergeben“, sagte der Vertreter der Pfadfinder an Bürgermeisterin und Ratsmitglieder gewandt.

Nachdem die Pfadfinder das Friedenslicht entzündet hatten, erhielten sie von Bürgermeisterin Imke Heymann neben einem herzlichen Dankeschön alle noch Schokoladenweihnachtsmänner und eine Spende für ihre Arbeit.

