Ennepetaler räumen bei „Jugend musiziert“ Preise ab

Ennepetal. Schülerinnen und Schüler der städtischen Musikschule Ennepetal haben bei Jugend musiziert hervorragend abgeschnitten.

Das viele Üben, die zahlreichen Extrastunden und der Nervenkitzel haben sich gelohnt! Sechs Schülerinnen und Schüler der Ennepetaler Musikschule haben sich vor kurzem beim diesjährigen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ der Konkurrenz aus ganz NRW gestellt.

Ausgesprochen großer Erfolg

Die Ergebnisse des Wettbewerbs stehen nun fest und können sich sehen lassen: Christopher Hendrik Weinreis, der von Ernst-Burkhard Schäfer an der Ennepetaler Musikschule unterrichtet wird, erzielte in der Solowertung der Altersgruppe IV auf seinem Euphonium einen sensationellen ersten Preis. In dieser Kategorie wurden nur zwei erste Preise vergeben, daher ist dieses Ergebnis ein ausgesprochen großer Erfolg, auf den Schüler und Lehrer besonders stolz sein können.

Frederik Wéinreis wurde für sein Können an der Trompete mit einem hervorragenden zweiten Preis ausgezeichnet. Foto: Stadt

Groß ist die Freude auch bei Frederik Weinreis, Bruder von Christopher und ebenfalls Schüler aus der Blechbläserklasse von Ernst-Burkhard Schäfer. Frederik wurde in der Kategorie Trompete-Solo in der Altersgruppe V für sein Können an der Trompete mit einem hervorragenden zweiten Preis ausgezeichnet.

Ebenfalls konnten Schülerinnen und Schüler aus der Querflötenklasse von Birgit Rom sowie aus der Klavierklasse von Ida Jahner-König die Wettbewerbs-Jury durch ihre virtuosen Darbietungen überzeugen. Hier dürfen sich Timon Schmerse (Klavierbegleitung, Altersgruppe III) über den zweiten Preis sowie Joschua Bärenfänger (Querflöte, Altersgruppe III) über den dritten Preis beim Landeswettbewerb freuen. Beide Schüler waren zum ersten Mal bei „Jugend musiziert“ am Start, und das dann gleich mit großem Erfolg.

Ebenso erfolgreich waren Lisa Friederike Schieb und Mali-Aimée Cross. Sie erreichten in der Kategorie

Timon Schmerse (am Klavier) und Joschua Bärenfänger (Querflöte) freuen sich über den dritten Preis beim Landeswettbewerb. Foto: Stadt

Klavier – vierhändig in der Altersgruppe V jeweils einen dritten Preis. Bürgermeisterin Imke Heymann zu den Erfolgen: „Ich freue mich, dass es seit vielen Jahren immer wieder gelingt, Schülerinnen und Schüler zu motivieren, am Landeswettbewerb teilzunehmen. Die Qualität der musikpädagogischen Arbeit an unserer Musikschule wird durch die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterstrichen.“

Digitaler Wettbewerb

Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus musste der Landeswettbewerb digital durchgeführt werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben zu diesem Zweck gemeinsam mit ihren Lehrkräften Videos ihres Wettbewerbsprogramms erstellt und an die Juroren versendet. Dass 2021 auch Schülerinnen und Schüler der Ennepetaler Musikschule am Wettbewerb teilgenommen haben, ist nicht selbstverständlich und ganz besonders den Lehrkräften und ihren Schülerinnen und Schülern zu verdanken, ohne deren Einsatz unter den aktuellen Unterrichts- und Probebedingungen eine Mitwirkung beim Wettbewerb nicht möglich gewesen wäre.

Lisa Friederike Schieb (vorne) und Mali-Aimée Cross erreichten in der Kategorie Klavier – vierhändig – jeweils einen dritten Platz. Foto: Stadt

Die städtische Musikschule gratuliert allen beteiligten Lehrkräften sowie Preisträgern. Die warten nun schon sehnsüchtig auf den Tag, an dem sie ihr Wettbewerbsprogramm vor Publikum präsentieren können