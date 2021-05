Ennepetaler Timo D. wieder wohlbehalten aufgefunden

Ennepetal. Seit Donnerstagabend war Timo D. vermisst. Nun hat die Polizei den Ennepetaler wohlbehalten gefunden.

Die Suche nach dem vermissten Timo D. kann eingestellt werden. Die Person wurde am Freitagabend in Ennepetal wohlbehalten angetroffen, vermeldet die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Die Beamten hatte nach dem geistig eingeschränkten 33-jährigen Mann mit einem großen Aufgebot insbesondere im Nahbereich um seine Wohnadresse in der Kirchstraße in Ennepetal seit Donnerstagabend gesucht und befürchtet, das er sich möglicherweise in Gefahr befände. Auch die Medien waren eingeschaltet worden (wie berichtet), da man sich hinweise aus der Bevölkerung erhofft hatte.

