Ennepetaler vor Gevelsberger Gaststätte angegriffen

Gevelsberg. Vorfall an der Mittelstraße in Gevelsberg: Unbekannter schlägt auf 18 Jahre alten Ennepetaler ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 18-jähriger Ennepetaler wurde am Sonntagmorgen, gegen 1.40 Uhr, vor einer Gaststätte an der Mittelstraße von einem ihm unbekannten Mann angerempelt. Als er den Mann daraufhin ansprach, warf der Unbekannte eine Glasflasche in Richtung des 18-Jährigen und griff ihn körperlich an. Der 18-Jährige wurde durch Schläge und Tritte getroffen.

Zwei Zeuginnen (19/18) kamen dem Opfer zur Hilfe und wurden dabei ebenfalls durch Schläge getroffen und leicht verletzt. Der Angreifer verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Das 18-jährige Opfer blieb mit leichten Verletzungen zurück. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, 180 bis 195 cm groß, stabile Statur, auffällig kurze Haare, schwarze Jacke.

Eine Fahndung der Polizei im Nahbereich blieb erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu der Tat oder dem Täter geben können.

Hinweise können unter 02332/91665000 abgegeben werden.