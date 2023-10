Ennepetalerin (24) fährt bei Rot in Kreuzung: zwei Verletzte

Ennepetal. Eine 24 Jahre alte Ennepetalerin fährt bei Rot in die Kreuzung Wuppermannshof. Dort kommt es zum Unfall mit Verletzten.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße in Ennepetal wurden am Mittwoch zwei Pkw-Fahrerinnen verletzt.

Gegen 6.30 Uhr war eine 24-jährige Ennepetalerin mit ihrem Skoda in Richtung Ennepetal unterwegs. Offenbar übersah sie an der Kreuzung Wuppermannshof, dass die Ampel für sie Rot zeigte, und fuhr in die Kreuzung hinein. Dort stieß sie mit dem Skoda einer 29-jährigen Breckerfelderin zusammen, die bei Grün nach links in die Straße Wuppermannshof einbiegen wollte.

Beide Fahrerinnen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Ennepetal war mit sieben Kräften und drei Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz, klemmte die Fahrzeugbatterien und stellte den Brandschutz sicher.

Ebenfalls vor Ort waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Die mitalarmierte Löscheinheit Voerde musste nicht mehr tätig werden.

