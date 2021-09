Ennepetalerin merkt erst nichts: Unbekannte stehlen Audi

Ennepetal. Die Polizei sucht nach einem Autodieb, der in Ennepetal sein Unwesen treibt.

Was für Ärger für die Besitzerin des Wagens, die auch nach genauem Hinschauen ihren geparkten Wagen in Ennepetal nicht wiederfand. Denn: Noch unbekannte Diebe hatten am vergangenen Wochenende ihre schwarzen Audi A5 Sportback, der an der Birkenstraße stand, gestohlen.

Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand der Buchenstraße geparkt und Montagmorgen fiel der Besitzerin der Diebstahl ihres zehn Jahre alten Fahrzeuges auf. Pech: In dem Audi befand sich auch der dazugehörige Fahrzeugschein.

