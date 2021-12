Ennepetalerin mit mehr als drei Promille hinterm Steuer

Zu einem Verkehrsunfall kam es am vergangenen Dienstagabend auf der Bergstraße

Ennepetal. Alkoholfahrt: Eine Ennepetalerin saß mit mehr als 3 Promille am Steuer und beschädigte ein Auto beim Einparken.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am vergangenen Dienstagabend auf der Bergstraße. Eine 37-jährige Ennepetalerin wollte mit ihrem Rover am Berg anfahren und stieß dabei gegen den hinter ihr geparkten Wagen. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und sah, wie die Fahrerin das Fahrzeug wieder vorsetzte, es verließ und in ihr Wohnhaus zurückkehrte. Der Augenzeuge informierte die Polizei.

Die Polizei konnte die 37-Jährige in der Wohnung antreffen. Diese stand augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Die Frau wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein der Ennepetalerin wurde sichergestellt.

