Ennepetal. Ennepetals Bushaltestellen sollen grüne Dächer bekommen. Es ist eine Forderung, mit der sich nun die Politik befasst. Was dahinter steckt.

Andere Städte machen es schon, Ennepetal könnte dem guten Beispiel folgen. Im Kampf gegen das Artensterben, aber auch für ein besseres Stadtklima machen sich die Freien Wähler für das Begrünen von Bushaltestellen stark.

Argumente dafür liegen für die FWE auf der Hand. „Die begrünten Dächer schaffen Raum für Bienen, Hummeln und andere Insekten und können auf diese Weise den Erhalt der Artenvielfalt unterstützen“, heißt es in einen Antrag an die Bürgermeisterin, den die FWE-Fraktion auf den Weg gebracht hat.

Die Freien Wähler betonen, dass von einer Begrünung nicht nur die Insektenwelt profitiert. „Auch auf kleinen Flächen tragen Dachbegrünungen zur Reduzierung der Überhitzung in Städten und somit zur Verbesserung des Mikroklimas bei.“ Die Begrünung mit entsprechenden Pflanzen würde die Luft filtern und Feinstaub und Kohlendioxid binden. „Und natürlich ist es auch eine Aufwertung für das Stadtbild.“

Gute Erfahrungen

Von Gefahren oder Nachteilen für Fahrgäste in Haltestellen-Nähe ist laut FWE nicht auszugehen. Bienen und Hummeln würden zwar von den Blumen auf dem Dach angezogen, aber ihr Interesse liege ausschließlich an der Pflanzenwelt und nicht an den Menschen, die unter dem Dach verweilen. Aus diesem Grund seien begrünte Wartehäuschen „in jeglicher Hinsicht ein Gewinn für Mensch und Natur“, so die Freien Wähler.

Viele Städte, unter anderem Wuppertal, haben bereits gute Erfahrungen damit gesammelt. In der niederländischen Stadt Utrecht wurden die Dächer der Wartehäuschen mit Sedumpflanzen begrünt, was sich die Freien Wähler auch in Ennepetal vorstellen könnten: „Sedumpflanzen sind robust, winterhart und speichern Regenwasser. Deshalb halten sie es auch über lange Zeit in praller Sonne sowie bei Trockenheit aus und brauchen kaum Pflege.“ Die FWE möchte die Stadtverwaltung mit ihrem Antrag nun beauftragen, zu prüfen, ob dies auch in Ennepetal umsetzbar ist.

