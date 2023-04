Ennepetals Feuerwehr rettet Tier aus übler Lage

Ennepetal. Allein hätte sich das Tier nicht mehr befreien können. Die Feuerwehr wurde in Ennepetal zum Retter aus einer misslichen Lage.

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Montag zu mehreren Einsätzen alarmiert.

Um 9.37 Uhr wurde die Hauptamtliche Wachbesatzung zu einer Tierrettung in die Gustav-Bohm-Straße alarmiert. Das Tier konnte schnell aus seiner misslichen Lage in einer Garage befreit werden und an seine Besitzerin übergeben werden. Der Einsatz endete für das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 9.55 Uhr.

Zu einer vermeintlichen Türöffnung in den Friemannweg wurde die Feuerwehr um 11.02 Uhr alarmiert. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass die Patientin den Hausnotruf versehentlich betätigt hatte und wohlauf war. Der Einsatz endete um 11.24 Uhr.

Der nächste Alarm ging um 13.08 Uhr ein. In der Vilvoorder Straße brannte ein Mülleimer. Dieser wurde durch die Einsatzkräfte mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht. Für die eingesetzten Kräfte endete dieser Einsatz um 13.31 Uhr.

