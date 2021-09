Ennepetalsperre: Sauerstoff soll Fischsterben verhindern

Ennepetal. Um einem eventuellen Fischsterben vorzubeugen, reichert der Ruhrverband das Tiefenwasser der Ennepetalsperre mit Sauerstoff an.

Dabei wird über zwei jeweils 200 Meter lange perforierte Leitungen reiner Sauerstoff in die tiefste und kälteste Wasserschicht, das so genannte Hypolimnion „eingeperlt“. Mit der Vorsichtsmaßnahme wird der Sauerstoffgehalt in einer Tiefe von unter 20 Metern erhöht.

Die Kontrollen des Kooperationslabors hatten laut Ruhrverband zuletzt darauf hingedeutet, dass der Sauerstoffgehalt in der tiefsten Wasserschicht auf unter 3 mg/l absinken könnte. Dort hielten sich die kälteliebenden Fischarten auf, die dann von einem Fischsterben bedroht wären, so der Ruhrverband. „Um dem vorzubeugen, werden in den kommenden Wochen pro Stunde rund 50 Kilogramm Sauerstoff in das Talsperrenwasser eingebracht.“

Herbststürme wirbeln Wasser durcheinander

Beendet werden könne die Vorsichtsmaßnahme erst, wenn Herbststürme, kühlere Temperaturen und erhöhte Zuflüsse die im Sommer relativ stabile Temperaturschichtung im Talsperrenwasser durcheinanderwirbele und sich der nahezu sauerstofffreie „Riegel“ in der Sprungschicht zwischen dem kalten Tiefen- und dem warmen Oberflächenwasser wieder auflöse. Dieser Riegel, der unter bestimmten klimatischen Randbedingungen durch natürliche sauerstoffzehrende Abbauprozesse des abgestorbenen Phyto- und Zooplanktons entsteht, hindere nämlich die Fische daran, bei Sauerstoffmangel im Tiefenwasser in andere Wasserschichten auszuweichen.

