Ennepetal. Die Schutzwand an der Voerder Straße, die spielende Kinder und den neuerdings dort rollenden Verkehr voneinander trennen sollen, ist fertig.

Ennepetal: Schutzwand an Voerder Straße steht

Geschafft: Die Montage des Schutzzaunes am Minna-Schmidt-Idar-Platz ist fertiggestellt. Die Restarbeiten am Zaun selbst sowie das Räumen der Baustelle wurden wie angekündigt am Dienstag erledigt. Damit ist der Umbau der Fußgängerzone vollzogen und kann auch der Spielplatz wieder genutzt werden. Die Milchglaselemente trennen spielende Kinder vom Verkehr.

Baugleiche Elemente gibt es auch an der Marktstraße, die die Fahrbahn von der Außengastronomie dort trennen. Der Einbau von taktilen Elementen für mehr Sicherheit von Sehschwachen folgt im Laufe des Jahres.