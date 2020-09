Bürgermeisterin Imke Heymann an ihrem Schreibtisch im Rathaus. Seit 2015 ist sie Leiterin der Stadtverwaltung und Vorsitzende des Rates. Im September wird sich die 46-Jährige um eine zweite Amtszeit bewerben.

Wahl Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: So hat Ennepetal gewählt

Ennepetal. In Ennepetal wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Hier gibt es die Ergebnisse.

In insgesamt 20 Wahllokalen konnte in Ennepetal die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister. Außerdem wurde über die Zusammensetzung des Integrationsrates abgestimmt. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:

Drei Kandidaten haben sich in Ennepetal um das Bürgermeisteramt beworben. Amtsinhaberin Imke Heymann trat als gemeinsame Kandidatin von CDU und SPD an und wird unterstützt von Bündnis 90/Die Grünen. Als parteilose und unabhängige Bewerber stellten sich Conny Born-Maijer und Sotirios Kostas zur Wahl. So haben die Wählerinnen und Wähler entschieden:

Bürgermeisterwahl Imke Heymann 70,29 % Conny Born-Maijer 11,47 % Sotirios Kostas 18,24 %

In Ennepetal traten für den Rat der Stadt die Parteien und Wählergemeinschaften SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FWE, FDP und Die Linke an. So sieht das Ergebnis aus:

Ratswahl CDU 29,53 % +3,20 % SPD 31,49 % -7,00 % Grüne 18,70 % +8,90 % FDP 9,04 % +3,00 % FWE 6,48 % -2,30 % Linke 4,75 % +0,80 %

Bewerber um das Amt des Landrats sind Amtsinhaber Olaf Schade (SPD und Bündnis90/Die Grünen) und Oliver Flüshöh (CDU und FDP). So haben die Wählerinnen und Wähler entschieden:

Landrats Olaf Schade 53,96 % Oliver Flüshöh 46,04 %

Für die 60 Sitze im Kreistag haben sich folgende Parteien beworben: SPD, CDU, Bündnis90/Die Grünen, Die Linke, FDP, Freie Wähler Ennepe-Ruhr, Piratenpartei, AfD und das Bürgerforum Witten. So sieht das Ergebnis aus:

Kreistagswahl CDU 31,79 % +2,67 % SPD 28,31 % -8,30 % Grüne 18,55 % +8,97 % FDP 6,06 % +1,08 % Linke 4,19 % +0,21 % Frei Wähler Ennepe-Ruhr 3,63 % -3,28 % Piratenpartei 0,99 % -0,62 % AfD 6,48 % -0,30 %

Wahl des Ruhrparlaments SPD 26,24 % CDU 30,02 % Grüne 19,19 % AfD 6,71 % sonstige 17,82 %

Integrationsratswahl Einzelbewerberin Issa 25,51 % Lista Italiana Ennepetal 39,21 % Integration zusammEN 28,03 % TC 7,24 %

Hier finden Sie weitere Informationen zur Kommunalwahl in Ennepetal.