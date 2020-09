Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: Gevelsberg bleibt rot

Gevelsberg. In Gevelsberg wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Hier gibt es die Ergebnisse.

In insgesamt 21 Wahlbezirken konnte in Gevelsberg die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister. Außerdem wurde über die Zusammensetzung des Integrationsrates abgestimmt. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:

Zwei Kandidaten traten für die Wahl zum Bürgermeister an: Zum einen Amtsinhaber Claus Jacobi (SPD), zum anderen Felix Keßler als Kandidat des Oppositionsbündnisses „Gevelsberg Gemeinsam“ (CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Freie Wähler). So haben die Wählerinnen und Wähler abgestimmt:

Bürgermeisterwahl Claus Jacobi (SPD) 87,11 % Felix Keßler (Gevelsberg Gemeinsam) 12,89 %

In Gevelsberg traten für den Rat der Stadt die Parteien von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Die Linke und der AfD an. So sieht das Ergebnis aus:

Ratswahl CDU 14,67 % -4,14 % SPD 62,93 % -0,60 % Grüne 12,55 % +6,27 % FDP 2,42 % +2,42 % Linke 2,46 % -1,90 % AfD 4,97 % +4,96 %

Bewerber um das Amt des Landrats sind Amtsinhaber Olaf Schade (SPD und Bündnis90/Die Grünen) und Oliver Flüshöh (CDU und FDP). So sieht das Ergebnis aus:

Landrats Olaf Schade 68,53 % Oliver Flüshöh 31,47 %

Für die 60 Sitze im Kreistag haben sich folgende Parteien beworben: SPD, CDU, Bündnis90/Die Grünen, Die Linke, FDP, Freie Wähler Ennepe-Ruhr, Piratenpartei, AfD und das Bürgerforum Witten. So haben die Bürgerinnen und Bürger gewählt:

Kreistagswahl CDU 19,16 % -2,19 % SPD 51,20 % -1,71 % Grüne 15,05 % +7,3 % FDP 3,62 % +0,55 % Linke 2,76 % -1,01 % Frei Wähler Ennepe-Ruhr 2,02 % +2,02 % Piratenpartei 1,02 % -1,14 % AfD 5,12 % -0,89 %

Wahl des Ruhrparlaments SPD 47,40 % CDU 19,27 % Grüne 16,17 % Die Linke 2,67 % FDP 3,34 % AfD 5,21 % Sonstige 5,94 %

Integrationsratswahl Einzelbewerber Borrelli 14,70 % Einzelbewerber Kumanan 16,04 % Selemiye Liste 24,72 % Italienische Gemeinde 44,54 %

Hier finden Sie weitere Informationen zur Kommunalwahl in Gevelsberg.