Wahl Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: Stichwahl in Schwelm

Schwelm. In Schwelm wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Hier gibt es die Ergebnisse.

In insgesamt 19 Wahllokalen konnte in Schwelm die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister. Außerdem wurde über die Zusammensetzung des Integrationsrates abgestimmt. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:

In Schwelm sind für den Rat der Stadt die Parteien und Wählergemeinschaften SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, SWG/BfS, Partei Die Linke, „Alles für Schwelm“ (AFS) und „Bildung, Innovation, Zukunft“ (BIZ) angetreten. So sieht das Ergebnis aus:

Ratswahl CDU 26,82 % - 2,66 % SPD 29,53 % - 1,74 % Grüne 16,0 % + 7,05 % FDP 13,70 % + 6,89% Linke 4,33 % -1,32 % SWG/BfS 4,33 % -2,48 % BIZ 4,3 % + 3,94 % AFS 1,30 % + 3,94 %

Drei Kandidaten wollen Nachfolger von Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock werden, die nicht mehr antritt: Stephan Langhard für die SPD, Jürgen Lenz für CDU und Bündnis 90/Die Grünen sowie Philipp Beckmann für die FDP. So sieht das Ergebnis aus:

Bürgermeisterwahl Stephan Langhard (SPD) 41,85 % Jürgen Lenz (CDU / Grüne) 27,77 % Philipp Beckmann (FDP) 30,38 %

Somit geht es in Schwelm am 27. September in die Stichwahl.

Bewerber um das Amt des Landrats sind Amtsinhaber Olaf Schade (SPD und Bündnis90/Die Grünen) und Oliver Flüshöh (CDU und FDP). So sieht das Ergebnis aus:

Landrats Olaf Schade 54,77 % Oliver Flüshöh 45,23 %

Für die 60 Sitze im Kreistag haben sich folgende Parteien beworben: SPD, CDU, Bündnis90/Die Grünen, Die Linke, FDP, Freie Wähler Ennepe-Ruhr, Piratenpartei, AfD und das Bürgerforum Witten. So haben die Bürgerinnen und Bürger gewählt:

Kreistagswahl CDU 27,43 % -4,83 % SPD 30,45 % -3,22 % Grüne 18,15 % +7,83 % FDP 10,32 % +3,49 % Linke 4,99 % -0,95 % Frei Wähler Ennepe-Ruhr 2,15 % +0,98 % Piratenpartei 1,22 % -0,78 % AfD 5,29 % +0,22 %

So sieht das Ergebnis für dir RVR-Wahl aus:

RVR-Wahl SPD 27,87 % CDU 27,03 % Grüne 19,05 % FDP 9,16 % Sonstige 16,88 %

Hier die Ergebnisse für die Integrationsratswahl:

Integrationsrat Einzelbewerber Ordonez Del Cid 9,76 % Atelier Sieben e.V. - "Freude an der Vielfalt" 27,51 % Schwelmer aus Kars e.V. - "WIR SIND ALLE EINS UND WIR SIND VON SCHWELM" 35,50 % SBvK 27,22 %

