Erhalt der Büttenberger Ladenzeile: Initiative schlägt Alarm

Die Ladenzeile an der Büttenberger Straße. Von der Initiative, die sich für den Erhalt einsetzt, kommen jetzt besorgniserregende Aussagen.

Ennepetal. Es geht um die Zukunft des Büttenberger Ortskerns in Ennepetal. Was jetzt von der Bürgerinitiative kommt, klingt gar nicht gut.

Der letzte Infotag der Initiative zur Erhaltung des Büttenberger Ortskerns findet am 24. Juni ab 14 Uhr statt. Danach entscheidet sich, ob die Initiative die Ladenzeile erwerben kann und sich eine Genossenschaft formiert.

„Leider scheinen die Ennepetaler zu glauben, dass hier alles in trockenen Tüchern ist, doch weit gefehlt“, teilte die Initiative mit. Es hätten bislang 72 Genossenschaftsmitglieder gewonnen werden können und es sei eine Summe von 206.974,12 Euro (Stand 16. Juni) zusammengekommen. „Beachtlich, aber das reicht bei Weitem nicht, sodass der Erhalt und die Modernisierung der Ladenzeile zu scheitern drohen“, so die Initiative.

Es sei höchste Zeit, dass die Mitbürger sich einbringen und dieses Vorhaben auch finanziell unterstützen. Ohne die private Beteiligung werde es nicht gehen. Die Stadt habe deutlich zu verstehen gegeben, dass sie nicht in den Erhalt investieren wolle und könne, so die Initiative. „Die Erweiterung des Stadtentwicklungsgebiet wurde abgelehnt und somit ist unsere Initiative wieder gänzlich auf sich selbst angewiesen.“

Ein dringender Aufruf gehe an die in Ennepetal ansässigen Firmen, denn viele ihrer Mitarbeiter wohnen am Büttenberg. „An Sie richten wir die Bitte: Werden Sie Mitglied der Genossenschaft und fördern Sie damit das Lebensumfeld Ihrer heutigen und zukünftigen Arbeitnehmer!”

Die Initiative mahnt: „Wenn der Ortskern einmal abgerissen und durch ein Sozialbauprojekt ersetzt wurde, gibt es keine zweite Chance mehr zur Wiederbelebung des Wohngebiets Büttenberg“.

