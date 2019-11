Erinnerungen an Schwelmer Amok-Drohung 2007 werden wach

Bereits vor zwölf Jahren gab es am Märkischen Gymnasium Schwelm eine Amokdrohung,. Ebenfalls am Jahrestag des Amoklauf von Emsdetten.

Dies war nicht die erste Amok-Drohung gegen das Märkische Gymnasium in Schwelm und bei vielen Lehrern wurden Erinnerungen an das Jahr 2007 wach. Auch da fiel exakt am 21. November – dem Jahrestag des Amoklaufs von Emsdetten – die Schule am MGS aus. Auf einer Zwischenwand der Mädchentoilette hatte gestanden: „Auch Frauen sind gefährlich. Die Angst lernt mit. Amoklauf am 21. 11. 2007.“ Zudem wurden im Rahmen der Ermittlungen an einer Pinnwand weitere Drohungen entdeckt, inklusive des Satzes auf einem Zettel: „Die Polizei nützt euch garnix“.

Diese Nachricht an einer Ziwschenwand der Mädchentoilette war vor zwölf Jahren der Auslöser der Amok-Angst in Schwelm. Foto: Polizei / WR

Diese nahm die Androhung eines Amoklaufs am Märkischen Gymnasium genauso wie der damalige Direktor Jürgen Sprave sehr ernst, als die Eltern einer Achtklässlerin sich in der Schule meldeten und berichteten, dass ihre Tochter von der Toiletten-Nachricht erzählt hatte. Während für die Schüler der Unterricht ausgefallen war, hatten sich Lehrer, Sekretariat und Hausmeister normal zum Dienst begeben. Mit dabei waren auch Vertreter der Kriminalpolizei. Es passierte nichts.

„Wir wollen deutlich machen, dass wir die Lage ernst nehmen, uns aber nicht erpressen lassen“, hatte Jürgen Sprave damals dieser Zeitung mitgeteilt. Die Urheber der Drohschriften sind bis heute nicht gefunden worden.