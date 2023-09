Erneut Roller demoliert: Nun schaltet sich Kripo ein

Ein geklauter Roller (Polizefoto). Nach einem erneuten Vorfall in Schwelm hat sich nun die Kripo eingeschaltet.

Schwelm. Hat die Roller-Bande in Schwelm erneut zugeschlagen? Nach einem weiteren Vorfall auf dem Wilhelmparkplatz hat sich nun die Kripo eingeschaltet.

Waren es ein weiteres Mal die Rollerdiebe, die in den vergangenen Tagen in Schwelm wiederholt zugeschlagen haben?

Gleich zwei Fahrzeuge eines 51-jährigen Mannes aus Radevormwald wurden in Schwelm zwischen Mittwoch, 17.45 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, beschädigt und über eine kurze Strecke weggeschoben.

Sein Motorrad und sein Roller waren nebeneinander auf einem Parkplatz an der Wilhelmstraße abgestellt. Als er zu den Zweirädern kam, musste er Beschädigungen unter anderem am Zündschloss und an den Verkleidungen feststellen. Zudem waren die Roller über den Parkplatz geschoben worden.

Die Kriminalpolizei hat in der Zwischenzeit die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, möge sich bitte unter 02324-9166-1234 melden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm