Schwelm. Statt Essen für die Sanierung der Kirchtürme der Christuskirche in Schwelm, stand am Sonntag ein gemeinsames Singen auf dem Programm.

Erstes Weihnachtssingen von Schwelm is(s)t für die Türme

Bei bei den Ehrenamtlichen der Aktion „Schwelm is(s)t für die Türme“ bleibt im Dezember immer die Küche kalt. Doch so ganz auf einen gedeckten Tisch mussten die Stammgäste diesmal nicht verzichten. Erstmals lud das Team zwischen den Tagen zum Weihnachtssingen bei Kaffee und Waffeln ins Petrus-Gemeindehaus. Das Weihnachtssingen war als Rudelsingen angelegt. Timo Wiesner und Rainer Kreuz stimmten auf dem Akkordeon die Gäste ein, die Texte der Lieder wurden mit einem Beamer an die Wand projiziert. Und so manch ein Euro blieb zum Schluss des Nachmittags in der aufgestellten Spendendose liegen. Bekanntlich kommt das gesammelte Geld der Sanierung der Christuskirche der Evangelischen Kirchengemeinde Schwelm zugute.