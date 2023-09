Erwischt beim Schwarzfahren: Gevelsberger droht Gefängnis

Gevelsberg. Ein Gevelsberger (48) wird beim Schwarzfahren erwischt. Jetzt droht ihm deswegen eine Haftstrafe. Wie es dazu kam.

Erschleichen von Leistungen - umgangssprachlich als Schwarzfahren bezeichnet - erscheint im Vergleich zu anderen Straftaten als Bagatelle. Dass aber auch dafür ein Aufenthalt im Gefängnis verhängt werden kann, zeigt ein Fall vom Amtsgericht Schwelm.

Auf der Anklagebank sitzt ein 48 Jahre alter Mann aus Gevelsberg. Sowohl am 11. November, als auch am 16. Dezember vergangenen Jahres nutzte er die Bahn von Hagen nach Gevelsberg. 7 Euro kostet eine Fahrt. Die insgesamt 14 Euro hat der Mann aber nicht bezahlt. Er ist ohne Ticket eingestiegen und erwischt worden. So landet er vor der Strafrichterin.

Nicht zum ersten Mal, wie 29 Vorstrafen zeigen. Neben Drogendelikten hatte sich der Gevelsberger schon zahlreiche Schwarzfahrten zu Schulden kommen lassen. Kürzlich war er wegen zweifachen Erschleichens von Leistungen zu drei Monaten Haft verurteilt worden.

Das Verfahren läuft noch, geht in die 2. Instanz. Im Hinblick auf die drei Monate stellt die Richterin das aktuelle Verfahren mit den 14 Euro vorläufig ein. Wird das andere Verfahren und damit die Freiheitsstrafe von drei Monaten rechtskräftig, fiele eine Strafe für die 14 Euro nicht weiter ins Gewicht. Das rechtfertigt eine Einstellung.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Wird das Verfahren mit den drei Monaten aber eingestellt, wird das aktuelle wieder aufgenommen. Erschleichen von Leistungen wird normalerweise mit Geld- und nicht mit Freiheitsstrafe geahndet. Es gibt keine genaue Anzahl, ab der jemand für Schwarzfahrten ins Gefängnis muss. Das hängt immer vom Einzelfall ab. Vorliegend sind es einfach schon zu viele Vorstrafen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm