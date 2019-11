Es fehlt die Alternative

Fast alle Belange wurden im Finanzausschuss bei der Diskussion um das schlechte Betriebsergebnis der neuen Stadtmarketing-Gesellschaft rauf und runter diskutiert. Doch eines habe ich bei den Wortgefechten komplett vermisst: Kein einziges Wort wurde darüber verloren, wie man denn in Zukunft Events in der Stadt wie beispielsweise die Frühjahrsmesse, Trödelmärkte und den Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen will, wenn es keine Stadtmarketing-Gesellschaft mehr geben würde. Es fehlt einfach an einer Alternative.





Deshalb sollten die Entscheidungsträger nach vorne schauen. Mit der neuen Gesellschaft und der neuen Geschäftsführerin hat Schwelm die Möglichkeit, neue Events zu testen und Altbewährtes aufzuhübschen. Das wertet die Stadt für die Menschen von nah und fern auf und bringt Schwelm nach vorne.