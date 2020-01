Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es werden noch zwei weitere Täter vermutet

Ein anthropologisches Gutachten, das anhand von Überwachungsvideos aus den Bewegungen und körperlichen Eigenheiten der gezeigten Person die Beteiligung des 37-jährigen Mitangeklagten beweisen sollte, wurde von der Kammer als „mangelhaft“ verworfen.

Dem 37-Jährigen wurde die Beteiligung an der ersten Tat in Gevelsberg und an der in Schwelm vorgeworfen.

Die Beute aus den Taten betrug rund 3000 Euro.

Es werden noch zwei weitere Täter vermutet, die unter anderem bei einem Überfall ein Fluchtauto gefahren haben sollen.