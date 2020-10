Es wurde viel bewegt in fünf Jahren

„Ich habe viel abgekriegt, aber ich habe auch ausgehalten.“ Das sagt Gabriele Grollmann-Mock am Ende ihrer Amtszeit und spielt damit auf Steher-Qualitäten an, die es als Bürgermeisterin oder Bürgermeister bedarf. Ohne Leidenschaft wird ein solcher Job zur Qual. Man mag zur scheidenden Amtsinhaberin stehen, wie man mag: Die Leidenschaft fürs Amt, die hatte sie.

Leidenschaft allein reicht aber nicht. Entscheidend ist, was am Ende rauskommt. Die Spitze einer Stadt ist immer nur so gut, wie die Politik sie werden lässt. Im Falle von Gabriele Grollmann-Mock muss man sagen: Sie hatte das Glück, dass sich die Parteien eine Blockadepolitik wie zu Jochen Stobbes Zeiten nicht mehr leisten konnten. So kamen Mehrheitsbeschlüsse zusammen, die dem Vorgänger verwehrt blieben.





Unterm Strich bleibt festzuhalten, dass die Amtszeit von Gabriele Grollmann-Mock für die Stadt Schwelm eine sehr schaffensreiche war. Mit dem Segen der Politik! Dieses beachtliche Ergebnis bleibt mit ihrem Namen immer verbunden – und ist ihrem Nachfolger Stephan Langhard hoffentlich genauso gegönnt.