„Essbare Stadt“: Diese Idee soll Schwelm besser machen

Schwelm. Obst und Gemüse an jeder Ecke: Schwelm soll eine „essbare Stadt“ werden. Was damit gemeint ist und wie das funktionieren soll.

Seit Mai läuft in Schwelm das Projekt „Schwelm besser machen“. Es wird von der Stadt Schwelm zusammen mit Bürgern und Bürgerinnen durchgeführt und von der Körber-Stiftung unterstützt. Das Projekt initiiert „Tischgespräch“, die sich um das große Thema „Klimaschutz“ im Kleinen drehen. Bisher wurden schon acht solcher Tischgespräche geführt und weitere sind geplant.

Vor kurzem hat unter Leitung von Bastian Fröhlich ein kleiner Rundgang stattgefunden. Es ging darum die Biodiversität in Schwelm zu verbessern und um die Frage, wie das gelingen kann. Dazu haben sich einige Bürgerinnen und Bürger getroffen und verschiedene begrünte Stellen Schwelms aufgesucht.

Die Teilnehmer des Rundganges machen sich für die Idee einer „essbaren Stadt“ stark. Foto: Privat

Die Gruppe entwarf dann während ihres Rundgangs umsetzbare Ideen zum Thema „Essbare Stadt“: Was wäre zum Beispiel, wenn Schwelmer im Spätsommer ums Kreishaus herum Äpfel und Birnen sammeln könnten? An der Sophienhöhe würden Mirabellen, Pfirsich, Kornelkirschen, Maulbeeren und Mispeln reifen und am alten Mühlenplatz könnten sich Nachbarinnen und Nachbarn treffen, die dort gemeinsam angelegte Hochbeete für Gemüse pflegen. Der Spaziergang würde am Märkischen Platz enden, wo schon länger eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern ein „Machbarschaftsbeet“ zu kultivieren versuchen, aber leider auch gegen den vielen Müll und die Zigarettenkippen kämpfen müssen.

Mit diesem Thema beschäftigt sich ein weiteres Tischgespräch unter der Leitung von Veronika Nagata am 9. August. Das Projekt „Schwelm besser machen“ zeige, so die Mitstreiter, dass es nicht viel braucht, um Größeres zu bewirken.

Erdbeeren pflanzen

Im nächsten Jahr will die Stadt Schwelm zum Thema „Essbare Stadt“ einen Anfang wagen und Erdbeeren pflanzen.

Wer sich für dieses Thema interessiert ist eingeladen an der zweiten Runde teilzunehmen, bei der es an die konkrete Umsetzung geht. Diese findet am Dienstag, 8. August, um 18 Uhr in der Kulturwerkstatt in der Moltkestraße 24a statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

