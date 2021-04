Evangelische Kirchengemeinde Gevelsberg mit kreativen Ideen

Ein Auto-Gottesdienst wurde am Ostersonntag auf dem Parkplatz neben dem Gemeindezentrum in Berge gefeiert. Dort war Platz für 45 Fahrzeuge.

Der Weg führte durch den Gemeindesaal der Lukaskirche, in die Kirche und dann zum alten Steinaltar auf dem Außengelände. Ein Auto-Gottesdienst wurde am Ostersonntag auf dem Parkplatz neben dem Gemeindezentrum in Berge gefeiert. Dort war Platz für 45 Fahrzeuge. Der Gottesdienst wurde auch online übertragen. In Silschede wurde am Karfreitag, am Ostersonntag und am Ostermontag jeweils um 10 Uhr ein Gottesdienst auf dem Freigelände neben dem Gemeindehaus gefeiert.