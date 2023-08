Experte aus EN: Das gehört im Krisenfall in jeden Haushalt

Schwelm. Naturkatastrophen, Krisenfall: Auch den EN-Kreis kann es jederzeit treffen. Ein Experte gibt Tipps, wie man sich im Ernstfall schützen kann.

Die Überflutungen in Österreich und Slowenien zeigen: Krisen machen keine Sommerpause. Jeder Einzelne ist gefordert, für den Fall des Falles vorzusorgen; nicht nur im Winter, wenn das Gas knapp wird. Der Regionalverband Ruhr hat nun ein Video mit praktischen Tipps von Kreisbrandmeister Rolf-Erich Rehm aus Schwelm veröffentlicht.

Das 1:12 Minuten kompakte Video findet sich auf der Startseite von www.besserbereit.ruhr.

Hinter den Kulissen. Der Dreh mit Kreisbrandmeister Rolf-Erich Rehm findet in der Kreisfeuerwehrzentrale in Gevelsberg statt. Foto: EN-Kreis / Privat

In der Kategorie „Tipps von den Profis“ erklärt Rehm, was Bürgerinnen und Bürger für den Ernstfall zuhause haben sollten und wie sie für eine helle, warme Wohnung sorgen können, ohne dabei unnötige Risiken einzugehen. Besonders wichtig ist für den Kreisbrandmeister ein Vorrat an Trinkwasser, Medikamenten und Batterien. Eine Kurbeltaschenlampe und ein batteriebetriebenes Radio gehören ebenfalls zur Grundausstattung für Situationen, in denen der Strom nicht funktioniert.

53 Kreise und Städte mit dabei

Mit der Kampagne #besserbereit wollen die 53 Kreise und Städte des Regionalverbands Ruhr ihre insgesamt fast 5,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger erreichen. Aufgezeigt werden soll vor allem, wie Eigeninitiative aussehen und wie Selbstschutz gestaltet werden kann.

