Fahndung in Schwelm: Polizei jagt flüchtigen Einbrecher

Schwelm Fahndung in Schwelm: Ein Einbrecher ist gefasst, sein Komplize auf der Flucht nach Großdiebstahl.

Am frühen Freitagmorgen wurde gegen 1.25 Uhr in einen Metallgroßhandel In der Graslake in Schwelm eingebrochen. Zwei Tatverdächtige gelangten auf das Gelände der Firma. Hier entwendeten sie Metall in hohem dreistelligen Wert.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Einbrecher und verständigte umgehend die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten flüchteten beide Täter über ein angrenzendes Grundstück. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte einer der Tatverdächtigen festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 45-jährigen Schwelmer. Der zweite Täter ist flüchtig.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der 02336 9166-4000 melden.

