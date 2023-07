Fahndung: Unbekannter begrapscht Frau im Zug

Schwelm/Gevelsberg/Hagen. Die Polizei fahndet nach einem Mann der in der S-Bahn zwischen Wuppertal und Hagen eine Frau begrapscht haben soll.

Eine schlafende Reisende soll ein Unbekannter am Sonntagmorgen in der S 8 von Wuppertal nach Hagen begrapscht haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die sich in dem Zug, der auch in Schwelm und Gevelsberg hält, aufgehalten haben.

Das ist geschehen: Gegen 6.30 Uhr wurde eine 47-Jährige auf der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Hagen vorstellig. Sie gab an, während der Fahrt von Wuppertal-Vohwinkel nach Hagen sexuell belästigt worden zu sein.

Sie habe in der S8 im hinteren Zugteil Platz genommen und sei auf der Fahrt eingeschlafen. Dann sei sie plötzlich aufgewacht, weil ein Unbekannter sie unsittlich an der Brust und im Genitalbereich berührt habe.

Daraufhin habe die Deutsche dem Mann deutlich gemacht, dass sie dies nicht wolle und er dies unterlassen soll. Anschließend habe die Geschädigte aus Eslohe die S-Bahn im Hagener Hauptbahnhof verlassen. Der Unbekannte sei in Hagen ebenfalls aus dem Zug gestiegen.

Die Beamten veranlassten die Sicherung der Videoaufnahmen der S8. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos. Zeugen der Tathandlung konnten vor Ort ebenfalls nicht ermittelt werden.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der sich am 23. Juli zwischen 5 und 5.44 Uhr in der S8 von Wuppertal nach Hagen aufgehalten hat?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

