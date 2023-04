Fahndung: Wer ist der Paket-Dieb mit der stämmigen Figur

Gevelsberg. Nach einem Paketdiebstahl in Gevelsberg hat die Polizei eine Täterbeschreibung veröffentlicht. Die Beute dürfte den Dieb überrascht haben.

Wer ist der Paketdieb mit der stämmigen Figur? Nach einem Diebstahl am Mittwoch Vormittag in Gevelsberg sucht die Polizei einen flüchtigen Täter. Die Fitness des Mannes dürfte eine wesentliche Rolle beim Verlauf der Straftat gespielt haben.

Lesen Sie auch:

Passiert ist der Vorfall am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr. Ein Zusteller der Deutschen Post befand sich mit seinem Dienstfahrrad in der Königsberger Straße, um dort die Post zuzustellen. Als er einige Meter von seinem Rad entfernt war, beobachtete er, wie eine Person sich der Liefertasche am Fahrrad näherte, in die Tasche griff und zwei Pakete an sich nahm. Dann ging der Langfinger schnell weiter.

Der Zusteller nahm sofort die Verfolgung auf, holte ruckzuck auf und schaffte es sogar noch, den Dieb an die Schulter zu fassen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

In diesem Augenblick ließ der Unbekannte eines der beiden Päcken fallen und flüchtete in Richtung Bahnhof. Der Zusteller blieb stehen, kümmerte sich um das heruntergefallene Paket und alarmierte die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung konnte kurz darauf das zweite Paket gefunden werden. Es lag ungeöffnet an der Jahnstraße, wo es der Dieb in ein Gebüsch geschmissen haben muss. Vom Täter fehlte jede Spur.

Der Paketzusteller hat den Mann wie folgt beschrieben: etwa 170 Zentimeter groß, mit stämmiger Figur und dunklen, kurzen Haaren. Er trug eine dunkelblaue Jacke, eine dunkelblaue Hose und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Die Fitness des Gesuchten mag mit ein Grund für den Verlauf der Straftat sein. Das Paket, von dem er sich trennte, als ihn der Zusteller fast hatte, hatte ordentlich Gewicht. Es handelte sich um eine Lieferung von Zelt-Heringen. Nicht sonderlich wertvoll, für untrainierte Diebe aber ganz schön schwer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm