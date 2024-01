Fahndung: Wer kennt die schwangere junge Frau?

Nach Diebstahl und EC-Kartenbetrug fahndet die Polizei nach einer schwangeren jungen Frau. Es gibt Fotos von der Verdächtigen.

Die Polizei fahndet nach einer jungen Frau, die dringend im Verdacht steht, in Schwelm eine Straftat begangen zu haben bzw. daran beteiligt zu sein. Der Fall, um den es geht, liegt schon einige Monate zurück.

Am 4. August 2023 zwischen 16 und 16.30 Uhr wurde einer 87-jährigen Schwelmerin in einem Discounter an der Untermauerstraße in Schwelm das Portmonee entwendet. Darin befand sich unter anderem auch ihre EC-Karte, die kurz nach dem Diebstahl durch eine unbekannte Tatverdächtige an einem Geldautomaten eingesetzt wurde.

Die Videoüberwachung zeigt eine junge Frau beim Bedienen des Geldautomaten. Foto: Privat

Die Videoüberwachung hat die Verdächtige beim Bedienen des Automaten aufgezeichnet. Was dabei besonders auffällt: Die Tatverdächtige scheint im August 2023 sichtbar schwanger gewesen zu sein.

Die Verdächtige ist zum Tatzeitpunkt offensichtlich schwanger. Foto: Privat

Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft zur Veröffentlichung von Fotos aus der Videoüberwachung entschieden. Fotos der Gesuchten sind zu finden im Fahndungsportal der Polizei NRW unter www.polizei.nrw. Sie zeigen eine junge, schlanke Frau, die zu dem Zeitpunkt einen grünen Pullover, eine schwarze Hose, ein Kopftuch und Sneaker trug. Sie hatte eine Umhängetasche und eine Einkaufstasche bei sich.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise geben, die zu der Identifizierung der Tatverdächtigen führen?

Wer die Person wiedererkennt oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wendet sich bitte unter 02336 - 91661234 an die Polizei.

