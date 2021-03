Fahrer aus Gevelsberg wird Opfer von Unfallflucht

Delmenhorst/Gevelsberg. Ein Fahrer aus Gevelsberg wurde Opfer einer Unfallflucht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht kam es am vergangenen Donnerstag auf der Burgstraße in Hude bei Delmenhorst. Ein 76-jähriger Gevelsberger befuhr gegen 11.30 Uhr mit einem Pkw die Burgstraße in Richtung Hurreler Straße. Im dortigen Kurvenbereich, auf Höhe der Einmündung „Vielstedter Kirchweg“, entgegnete ihm eine männliche Person in einem anthrazitfarbigen Transporter.

Der Fahrzeugführer weichte vermutlich einem auf der Fahrbahn befindlichen Ast aus, so dass der 76-Jährige, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts auf den Straßenrand ausweichen musste. Dabei kollidierte er mit einem dort befindlichen Straßenschild. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Der Fahrzeugführer des Transporters fuhr anschließend unerlaubt weiter, ohne jegliche Angaben zu seiner Person zu tätigen.

Mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug und/oder dessen -führer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.