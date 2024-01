Fahrplanwechsel: VER gibt Änderungen bei Buslinien bekannt

Zwei Busse der VER, aufgenommen im Dezember 2017 auf dem Betriebsgelände in Ennepetal

Schwelm. Gevelsberg. Ennepetal Neue Haltestellen, neue Routen und wegfallende Fahrten: Informationen zum VER-Fahrplanwechsel in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal.

Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) weist darauf hin, dass der nächste Fahrplanwechsel am Montag, 8. Januar ansteht. Es gibt auf einigen Strecken Änderungen und auch neue Haltestellen. Hierzu zählen unter anderen in Ennepetal die Einrichtung einer neuen Haltestelle auf der Strückerberger Straße für die Linie 550 sowie eine erweiterte Linienführung im Gewerbegebiet Oelkinghausen durch die Linie 560.

Außerdem werden die Fahrgäste gebeten, sich auch im neuen Jahr vorübergehend auf einen eingeschränkten Fahrplan einzustellen. „Diese gilt voraussichtlich bis zum 23. März 2024“, teilt die VER mit. Vorgesehen sei weiterhin der Wegfall einzelner Fahrten im gesamten VER-Liniennetz, jedoch würden alle Stadtteile bedient und es würden weniger Fahrten entfallen als noch zum Jahresende 2023, versichert das Verkehrsunternehmen und bittet ihre Kunden weiter darum, sich vor Fahrtantritt über die zeitlich befristeten Änderungen zu informieren, zum Beispiel auf der Homepage unter www.ver-kehr.de. Hier sind auch alle Informationen zum Fahrplanwechsel zu finden.

Im Einzelnen sind, laut VER, folgende Änderungen vorgesehen:

Linie 511 Ennepetal Bus‐Bf.-Hagen Stadtmitte/Volme Galerie

Die Abfahrtszeiten der letzten beiden Fahrtenpaare am Sonntag werden in das überarbeitete Spätverkehrskonzept der Hagener Straßenbahn AG integriert.

Linie 550 Breckerfeld Heider Kopf - Schwelm Bf.

Zur Erschließung der Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises wird auf der Strückerberger Straße in Ennepetal die Haltestelle „Kreispolizei EN“ neu eingerichtet.

Linie 560 Ennepetal Bus‐Bf. - Gewerbegebiet Oelkinghausen - Rüggeberg

Zur besseren Erreichbarkeit des Gewerbegebietes Oelkinghausen wird die Linie bis in den Bereich Oelkinghausen West verlängert. Der Linienweg wird von der Haltestelle „Egerstraße“ bis zum neuen Endpunkt in der Straße Janshäuschen erweitert. Dabei werden zusätzlich die Haltepunkte „Halzenbecke“, „Schule Scharpenberg“ (nur in Fahrtrichtung Oelkinghausen West) und „Janshäuschen“ angefahren.

Linie 573 Breckerfeld -Ennepetal‐Büttenberg - Alte Wache

Die Verstärkerfahrten im Rahmen des Schulverkehrs um 7.23 Uhr von Ennepetal-Voerde über Voerde Nord zum Reichenbach-Gymnasium werden eingestellt. Alle Fahrgäste nutzen bitte stattdessen die parallel verkehrende Fahrt um 7.22 Uhr.

Linie NE4 Schwelm Bf. - Bochum Hbf. (BOGESTRA/VER)

Zur besseren Erreichbarkeit des Bermuda-Dreiecks wird auf der Viktoriastraße in Bochum die Haltestelle „Bermuda3Eck/Musikforum“ neu eingerichtet.

Ennepetal

Die Haltestelle „Polizeistation“ (Linien SB 37, 550, 556, 573, 576 und 608) wird in „Alte Wache“ umbenannt.

Schwelm

Die Bezeichnung der Haltepunkte „Winterberg“ auf der Beyenburger Straße (Linie 586) sowie auf der Winterberger Straße (Linie 565 in Fahrtrichtung Kühlchen) werden in „Beyenburger Straße“ bzw. „Am Heerweg“ geändert.

Bürgerbus Ennepetal Linie 1 und 3

Die Linien verkehren zukünftig in Richtung Ennepetal Bus-Bf. über die Voerder Straße. Hier wird die Haltestelle „Ärztehaus“ neu eingerichtet.

Ab dem Fahrplanwechsel wird der Bus-Bahnhof nicht mehr direkt angefahren. Die Start– bzw. Endhaltestelle wird zur besseren Erschließung der Innenstadt in die Marktstraße verlagert.

