„Fairste Schokolade der Welt“: Nun auch in Schwelm

Schwelm Mit der neuen „Schwelm-Schokolade“ unterstützt die Stadt den fairen Handel. Aus diesen süßen Sorten können Kunden wählen.

Die Stadt Schwelm bringt gemeinsam mit dem Netzwerk Faire Metropole Ruhr die „wahrscheinlich fairste Schokolade der Welt“ ins Ruhrgebiet. Die neue „klimafaire“ Schwelm-Schokolade sei nicht nur ein köstlicher Genuss, sondern auch ein Symbol für soziale und ökologische Nachhaltigkeit in einer Region, die sich der Stärkung des fairen Handels verschrieben hat, so heißt es in der Pressemitteilung. Die Schokolade, hergestellt in der solarbetriebenen Fabrik von fairafric in Amanase, Ghana, setzt neue Maßstäbe für nachhaltige Wertschöpfung im Herkunftsland des Kakaos.

Die faire Schokolade

Die Idee für die ruhrgebietsweite klimafaire Regionenschokolade entstand als Teil des Projektes „Gemeinsam FairHandeln“ des Netzwerks Faire Metropole Ruhr, das von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW), der Engagement Global GmbH, mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen gefördert wird.

Während im Durchschnitt bei einer herkömmlichen Tafel Schokolade nur etwa 13 Prozent des Gewinns im Anbauland verbleiben, punkte die klimafaire Schokolade mit stolzen 43 Prozent, so die Stadt Schwelm. Dieser signifikante Unterschied stärke die lokale Wirtschaft und schafft qualifizierte Arbeitsplätze vor Ort. Außerdem sei das komplette Dach der Fabrik seit Anfang 2021 mit Solarpanels bedeckt, sodass die Produktion der Schokolade in Ghana zu 100 Prozent klimaneutral aus Ökostrom erfolgt. Auch der Transport der Schokolade nach Europa erfolgt so klimaschonend wie möglich: mit dem Schiff anstatt per Flugzeug, von der Hafenstadt Tema nach Hamburg. Auch die Verpackung der Schokolade ist plastikfrei und besteht aus biologisch abbaubarer NatureFlex Folie, erklärt die Stadt.

Schokolade in zwei verschiedenen Sorten

Zwölf Pilotkommunen, darunter auch die Stadt Schwelm mit ihrer Steuerungsgruppe Fairtrade-Town und der Regionalverband Ruhr, arbeiteten gemeinsam an zwei einheitlichen Designs für die Region und erstellten individualisierte Banderolen für ihre Kommunen.

Die Schokolade ist in zwei verschiedenen Sorten erhältlich: Zum einen gibt es die Bio-Milchschokolade „Faire Arbeit, Fairer Genuss“. Damit soll gezeigt werden, dass sich die Stadt Schwelm auch heute noch - durch die Förderung des Fairen Handels und faire Lieferketten - weltweit für gute Arbeitsbedingungen einsetze. Zum anderen soll die vegane Sorte „Klimafairer Genuss“ den Wandel der Region zur grünen Metropole symbolisieren. Mit der Schokolade unterstütze Schwelm Initiativen, die im globalen Süden Maßnahmen zum Klimaschutz vorantreiben, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt dazu. „Das Ruhrgebiet kann nicht die Welt retten, aber wir können einen wichtigen Beitrag leisten, für mehr Klimaschutz und mehr globale Verantwortung“, so Tamara Kaschek, Projektmanagerin der Fairen Metropole Ruhr.

Die Schwelm-Schokoladen können zeitnah im Weltladen und beim Stadtmarketing für 3,30 Euro das Stück käuflich erworben werden.

