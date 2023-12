Falsch entsorgt: Rauchmelder gibt Konzert in Gevelsberg

Ein falsch entsorgter Rauchmelder sorgt in Gevelsberg für ein Konzert, bei dem am Ende sogar die Feuerwehr ausrückt.

Am Mittwoch kam es in der Mittagszeit in Gevelsberg zu drei Einsätzen, die der Feuerwehr parallel gemeldet wurden.

Lesen Sie auch:

Erzieher-Lehre steht auf der Kippe, weil das Geld fehlt

Filmdreh im Schwelmer Tunnel: Märchen an Weihnachten auf ARD

Ennepetal: Verzweifelter Vater stiehlt Schokolade und Eis

Krank oder im Urlaub? Neue Haustiersitterin in Ennepetal

Mutter geschockt – Kindergrab in Gevelsberg

Als Erstes rückten die Kräfte der Hauptwache zum städtischen Gymnasium aus. Dort hatten Schülerinnen mutwillig einen Druckknopfmelder betätigt, wodurch die Brandmeldeanlage der Schule auslöste. Folge: Die Schule wurde komplett geräumt und kurz darauf stand die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen auf dem Hof der Schule. Einen ausführlichen Bericht zu dem Einsatz lesen Sie hier

In der Zwischenzeit musste im Oberbraker Weg eine Tür durch die Feuerwehr geöffnet werden, um dem Rettungsdienst Zugang zu einem Haus zu ermöglichen. Zu diesem Einsatz rückte der Löschzug 1, gemeinsam mit der Drehleiter der Hauptwache aus.

In der Zwischenzeit wurde der Feuerwehr noch eine Ölspur in der Südstraße gemeldet. Diese wurde dann ebenfalls durch hauptamtliche Kräfte abgearbeitet, nachdem in der Schule der letzte Unterricht vor den Ferien fortgesetzt werden konnte.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Am Nachmittag wurde eine weitere Ölspur am Ennepebogen beseitigt. In der Nacht zu Donnerstag kam es gegen 5.30 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz in der Grabenstraße. Anwohner hatten in der Nachbarschaft das Piepen mehrerer Rauchmelder gehört und folgerichtig die Feuerwehr gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um mehrere Rauchmelder handelte, die bei einem Entsorgungsunternehmen in einem Container im Freien lagen. Bei einem Melder wurde die Batterie nicht entfernt, was zur Folge hatte, dass er vermutlich durch eintretende Feuchtigkeit auslöste und ein wahres Rauchmelderkonzert zum Besten gab. Die Batterie wurde entfernt und der Einsatz war schnell beendet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm