Falsche Polizisten am Telefon: Drei Anrufe in kurzer Zeit

Innerhalb weniger Stunden gaben sich am Mittwoch Telefonbetrüger bei drei Seniorinnen und Senioren in Ennepetal und Sprockhövel als Polizisten aus.

Ennepetal. Innerhalb weniger Stunden kam es am Mittwoch in Ennepetal und Sprockhövel zu drei Anrufen von Trickbetrügern. Die Polizei gibt Verhaltenstipps.

Gleich zu drei polizeilich bekannten Trickbetrügeranrufen, die glücklicherweise erkannt wurden und deswegen scheiterten, kam es am Mittwoch (2. August) in der Zeit von 14.10 Uhr bis 20 Uhr.

Um 14.10 meldete sich ein falscher Polizeibeamter telefonisch bei einem 68-jährigen Ennepetaler und teilte mit, dass sein Sohn einen Unfall verursacht habe. Nun müsse eine Kaution von 20.000 Euro bezahlt werden, damit der Sohn nicht ins Gefängnis müsse. Der Ennepetaler erkannte den Betrugsversuch. Während des Gespräch meldete sich der Sohn bei der Familie. Dies bekam der männliche Täter am Telefon mit und legte auf.

Zu zwei weiteren Anrufen kam es im Anschluss in Sprockhövel. Zuerst meldete sich gegen 17.50 Uhr ein falscher Polizist telefonisch bei einem 68-jährigen Sprockhöveler und wenig später gegen 20 Uhr bei einer 58-jährigen Sprockhövelerin. In beiden Fällen gab sich der falsche Polizist als Kriminalhauptkommissar Jäger aus. Er äußerte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und dabei ein Zettel der Täter gefunden wurde. Auf diesem Zettel habe auch der Name der Sprockhöveler als nächster Tatorte gestanden. Da beiden Geschädigten diese Betrügermasche bekannt war, wurde das Gespräch sofort beendet.

Die Polizei rät: „Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie niemals Geld- oder Wertgegenstände an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. Im Falle eines Anrufes wenden sie sich immer im Nachgang an ihre nächstgelegene Polizeidienststelle und erstatten eine Anzeige.“

