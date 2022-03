Ein Streifenwagen auf dem Weg zum Einsatz (Symbolfoto). Eine Verfolgungsjagd nach einem Familienstreit hat am Dienstag die Polizei in Gevelsberg in Atem gehalten.

Polizei Familienstreit in Gevelsberg: Verfolgungsjagd und Schlägerei

Gevelsberg. Ein Familienstreit eskalierte am Dienstagabend in Gevelsberg komplett. Es kam zu einer filmreifen Verfolgungsjagd zwischen zwei jungen Männern.

Gleich drei Einsätze an verschiedenen Orten in Gevelsberg bescherte ein Familienstreit der Polizei am Dienstagabend gegen 19.25 Uhr. Im Mittelpunkt des Geschehens standen dabei drei Personen.

Nachdem es vor dem Erlebnispark in Gevelsberg zunächst zum verbalen Streit zwischen einem 24-jährigen Mann aus Hagen, seiner 29-jährigen Lebensgefährtin und deren Ex-Freund, einem 21-jährigen Kölner kommt, steigt der Kölner – ohne einen gültigen Führerschein zu haben – in sein Auto. Laut Polizei steht er dabei auch unter dem Einfluss von Drogen.

In diesem Zustand fährt er auf die Kölner Straße in Richtung Gevelsberg. Der Mann aus Hagen folgt ihm daraufhin mit seinem Auto. Auch er ist laut Polizei zumindest in Deutschland nicht dazu berechtigt, ein Fahrzeug zu führen. Während der Verfolgungsfahrt fährt er dem 21-Jährigen immer dichter auf, drängelt ihn, bis der Kölner mit seinem Wagen im Bereich der Einmündung Hagener- und Brüderstraße ein unbeteiligtes, fahrendes Auto touchierte.

Autos stoßen zusammen, dann fliegen die Fäuste

Die beiden Verkehrsrowdys interessiert das aber nicht großartig. Sie fahren weiter. Schließlich will der 21-jährige Ex-Freund im Bereich eines Parkplatzes an einem geschlossenen Bahnübergang wenden. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen seinem Auto und dem seines Verfolgers. Beide Fahrer steigen aus und machen sich in Richtung der nahe gelegenen Treppenstraße aus dem Staub.

Die Flucht endet in einer Schlägerei. Der Kölner erleidet eine Platzwunde am Kopf. Gegen beide Männer wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrerflucht und Fahren ohne Führerschein ermittelt.

Wie schnell sie bei ihrer Verfolgungsjagd tatsächlich gefahren sind, ist laut Polizei unklar. „Beide haben aber zugegeben, dass sie zu schnell gefahren sind“, erklärt Sonja Wever, Sprecherin der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr auf Nachfrage dieser Redaktion.

