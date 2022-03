Fastenzeit: Hier gibt es heute das Aschekreuz

Eine Seniorin bekommt ein Aschekreuz auf die Stirn. Die katholischen Gemeinden in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal starten damit in die Fastenzeit.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Mit dem Verteilen des Aschekreuzes am Aschermittwoch in den katholischen Gemeinden startet die Fastenzeit. Hier gibt es das Aschekreuz.

Die Fastenzeit gilt als Zeit der Besinnung. Sie beginnt am Aschermittwoch mit dem Verteilen des Aschekreuzes. In der katholischen Gemeinde in Schwelm gibt es auch in diesem Jahr wieder Fastenpredigten.

Lesen Sie auch: Neues Patrizierhaus in Schwelm: So wird jetzt gebaut

Das Aschekreuz auf der Stirn steht für den Beginn der Bußzeit und zugleich die Hoffnung der Christen auf Auferstehung. Am Aschermittwoch gibt es in allen drei Städten der katholischen Propstei St. Marien Gottesdienste mit Verteilung des Aschekreuzes (15 Uhr in Herz Jesu, 18 Uhr in St. Engelbert und 19 Uhr in St. Marien).

Ursprung der Fastenzeit Die Fastenzeit hat in der katholischen Kirche eine lange Tradition. Ursprünglich fiel der erste Fastentag auf den 6. Sonntag vor Ostern. Papst Gregor der Große (590-604) verlegte den Beginn auf den davorliegenden Mittwoch, um die Sonntage als „Tag des Herrn“ von der Fastenzeit auszunehmen. Dieser Mittwoch wird heute „Aschermittwoch“ bezeichnet. So beläuft sich die Zeit auf 40 Tage.

Anregungen zum Nachdenken und Zeit zur Besinnung gibt es auch in den inzwischen traditionellen Fastenpredigten in der katholischen Kirche in Schwelm. Jeden Mittwoch in der Abendmesse eröffnen sich neue Blickwinkel zu einem Schwerpunktthema.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Die Termine

9. März: Fremdes und vertrautes Geschenk Gottes – Eucharistie und Anbetung mit Maria Krause, Christa Könner, Ulrich Blömeke, ehrenamtliche Gottesdienstleiter*Innen aus Schwelm

16. März: Kirchenmusik und Verkündigung mit Ulrich Isfort, koordinierender Kirchenmusiker

23. März: Ökumenische Passionsandacht um 19 Uhr in der evangelischen Christuskirche mit Frank Braklo und Heinz Ditmar Janousek, Pfarrer aus Schwelm und Propst em. in St. Marien

30. März: Aus der Gemeinde, für die Gemeinde – Der Beerdigungsdienst mit Michael Schmidt und Detlef Neutenkötter, ehrenamtliche Beerdigungsdienste aus Schwelm

6. April: Herzenssache – die Liturgie der Kar- und Ostertage mit Heinz Ditmar Janousek, Propst em. in St. Marien

13. April: Vertraute Herausforderung – Wortgottesdienst und Vater unser mit Meinolf Traut und Dietmar Schmidt, ehrenamtliche Gottesdienstleiter aus Ennepetal

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm