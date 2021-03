FDP Ennepe-Ruhr: Was passiert mit den Restimpfdosen?

Ein Pieks im Impfzentrum Ennepetal. Die FDP will mehr Klarheit beim Thema Restimpfdosen und hat eine Anfrage an den Kreis gestellt.

Schwelm/Ennepe-Ruhr-Kreis. Wie viele Restimpfdosen fallen tatsächlich im Impfzentrum Ennepetal an? Die FDP im Kreistag will mehr Klarheit bei dem brisanten Thema.

Immer wieder zu hören ist von „Restimpfdosen“, die in den Impfzentren übrig bleiben und dann an ehrenamtlichen Helfern verimpft werden. Auch aus dem Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises in Ennepetal. Doch wovon genau und von welchen Mengen ist die Rede? Dies will die FDP-Kreistagsfraktion wissen und hat eine entsprechende Anfrage an Landrat Olaf Schade gestellt.

Beim Web-Meeting des Ausschusses Soziales, Gesundheit und Inklusion seien die Ausschussmitglieder von Astrid Hinterthür, Leiterin des Fachbereichs V Soziales und Gesundheit, im Rahmen der Infoveranstaltung ausführlich über den aktuellen Stand des Impffortschritts im Impfzentrum des Kreises informiert worden, teilte die FDP mit. Demnach wird Bürgern, die softwarebedingte Probleme bei der Terminvergabe durch die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein haben, durch ein Bürgertelefon der Kreisverwaltung Hilfestellung angeboten. Die Impfung der Bewohner von Alten- und Pflegeheimen ist bereits abgeschlossen. Seit dem 12. Februar werden auch Berufsgruppen der Stufe 1 (Pflegedienst, Rettungsdienst, Beschäftigte in Senioren und Altenpflegeheimen, etc.) geimpft, sodass in naher Zukunft bereits mit der Impfung der Personengruppe der Stufe 2 begonnen werden könne, so die FDP. Es werde erkennbar zügig nach den Vorgaben des Expertengremiums der ständigen Impfkommission (STIKO) gehandelt.

Wie viele Dosen fallen täglich an?

In der Sitzung vom 23. Februar wurde auf Nachfrage der FDP-Fraktion durch Astrid Hinterthür ausgeführt, dass es durchaus vorkommen kann, dass „Restimpfdosen“ an im Impfzentrum anwesende ehrenamtliche Helfer verimpft würden. Zu diesem Vorgehen hat die FDP-Fraktion folgende Nachfragen: Welches Material wird als „Restimpfdosis“ definiert? Wie lange ist eine Restimpfdosis haltbar und könnte man sie auch gegebenenfalls am Folgetag verimpfen? Wie viele sogenannte Restimpfdosen fallen täglich bzw. wöchentlich im Impfzentrum Ennepetal an?

Die FDP will auch wissen: Was geschieht in der Regel mit solchen Restimpfdosen, beziehungsweise gibt es zum Beispiel innerhalb der Impfstoffe unterschiedliche Handlungsweisen? Werden sie überwiegend verworfen oder mehrheitlich verimpft? Und wenn sie verimpft werden, an wen werden sie dann verimpft und wer entscheidet über die Impfreihenfolge? Wie wird die Verabreichung der Restimpfdosen dokumentiert? Der FDP geht es hier um Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Und wie wird sichergestellt, dass Menschen, die eine Restimpfdosis erhalten haben, auch die notwendige Zweitimpfdosis im vorgegebenen Zeitraum erhält, um nicht die Wirksamkeit der Impfung zu gefährden? Wie verfahren andere Impfzentren des Landes mit Restimpfdosen?

Täglich wissen, was in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm passiert: Hier kostenlos für den WP-Newsletter anmelden!