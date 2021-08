FDP in Schwelm: Schluss mit Terminvergabe beim Sperrmüll

Schwelm. Sperrmüll soll in Schwelm wieder ohne Terminvereinbarung abgegeben werden können. Das fordert die FDP in der Kreisstadt.

Sperrmüll soll bei den Technischen Betrieben Schwelm (TBS) wieder ohne Terminvereinbarung abgegeben werden können. Dafür macht sich die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Schwelm stark und hat einen entsprechenden politischen Antrag auf den Weg gebracht.

Rückkehr zur Normalität

Für den TBS-Verwaltungsrat und Rat stellt die FDP-Fraktion konkret folgenden Antrag: „Die Sperrgutannahme in Schwelm kehrt zur Normalität zurück. Eine Abgabe ist auch ohne vorherige Terminvereinbarung möglich.“

Die Liberalen begründen ihr Anliegen wie folgt: Während in allen Bereichen des öffentlichen Lebens im Zuge der Corona-Pandemie wieder erhebliche Lockerungen greifen, würden die Technischen Betriebe Schwelm (TBS) an der Terminvergabe festhalten. „Andere Kommunen hatten ohnehin keine Beschränkungen bei der Abgabe von Sondermüll oder Sperrgut“, so die FDP. Viele andere Kommunen würden darüber hinaus zur Normalität zurückkehren. „Der Service für die Bürger muss wieder verbessert werden, zumal bei der Spermüllabgabe in Autos die Risiken kalkulierbar sind“, so die FDP. „Gerade die Abgabe von Grünschnitt lässt sich häufig nicht planen, auch Sperrmüll tritt unvorhergesehen ein. Bei Fortführung der bürgerunfreundlichen Regelung besteht die Gefahr von wilden Müllkippen in der Stadt.“

